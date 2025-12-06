Feuerwehr Essen

FW-E: Superhelden-Aktion der Höhenrettung - Feuerwehr Essen überrascht kleine Patientinnen und Patienten

Essen-Huttrop, Elisabeth-Krankenhaus, 06.12.2025 (ots)

Am Freitagvormittag, den 05.12.2025 sorgten ungewöhnliche Gäste am Elisabeth-Krankenhaus in Essen-Huttrop für strahlende Kinderaugen: Mehrere Superhelden, darunter Batman, Superman und sogar der Nikolaus, seilten sich im Innenhof der Kinderklinik ab, um den jungen Patientinnen und Patienten eine besondere Freude zum Nikolaustag zu bereiten.

Hinter den farbenfrohen Kostümen steckten die speziell ausgebildeten Höhenretter der Feuerwehr Essen. Mit Unterstützung des Elisabeth-Krankenhaus Essens sowie Spenden des Fördervereins Ellis Freunde e.V konnten die kleinen Patientinnen und Patienten nicht nur eine außergewöhnliche Show erleben, sondern erhielten auch kleine Geschenke, die direkt an den Fenstern überreicht wurden. Die Aktion ist inzwischen Tradition und Teil einer bundesweiten Initiative: Über 60 Höhenrettungsgruppen aus ganz Deutschland überraschen rund um den Nikolaustag Kinder in Kliniken und Pflegeeinrichtungen.

Ziel ist es, Freude zu schenken, Mut zu machen und für einen Moment den Krankenhausalltag in den Hintergrund treten zu lassen. "Solche Momente bedeuten den Kindern unglaublich viel", betonen die Organisatoren der Feuerwehr Essen. "Das Lächeln der kleinen Patienten ist für uns der größte Dank."

Die Feuerwehr Essen bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten und wünscht einen schönen und hoffnungsvollen Nikolaustag.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell