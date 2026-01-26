PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fußgängerin in Kall von Kleintransporter touchiert - Fahrer flüchtig

Kall (ots)

Am Freitag, den 23. Januar, gegen 7 Uhr, kam es in Kall zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Kleintransporter.

Die 17-jährige Fußgängerin aus Kall ging auf dem linken Gehweg in Richtung der Hindenburgstraße, aus Richtung Kall-Golbach kommend. In Höhe der Aachener Straße, gegenüber dem Parkplatz des dortigen Berufskollegs, kam ihr ein roter Kleintransporter entgegen. Der Fahrer fuhr dabei so weit auf der rechten Fahrspur, dass die Fußgängerin vom rechten Außenspiegel des Fahrzeugs touchiert wurde. Die Fußgängerin wurde bei dem Vorfall verletzt. Der Fahrer des Kleintransporters setzte seine Fahrt unerlaubt fort und flüchtete von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrer oder zum Kennzeichen des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden. Eine Anzeige aufgrund des Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht wurde gefertigt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

