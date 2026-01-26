PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tatobjekt LKW: Ermittlungen nach Vorfällen auf Parkplatz in Weilerswist

Weilerswist (ots)

Zwischen Donnerstagabend, 22. Januar, 18.30 Uhr, und Freitagmorgen, 23. Januar, 5 Uhr, kam es auf einem LKW-Parkplatz in der Felix-Wankel-Straße in Weilerswist zu mehreren Vorfällen an geparkten Lastkraftwagen. Bei einem LKW entwendeten Unbekannte aus dem Auflieger drei Luftpumpen in einem oberen zweistelligen Euro-Wert. Die Heckflügeltüren des Fahrzeugs waren zum Tatzeitpunkt nicht verschlossen.

Ein weiterer Lastkraftwagen-Anhänger wurde in der Nacht von Unbekannten beschädigt: Es wurden Löcher gebohrt und ein rechteckiges Loch in die Fahrzeugwand gesägt. Der Anhänger wurde durchsucht; vor Ort konnte jedoch nicht festgestellt werden, ob Gegenstände entwendet wurden. Bei einem dritten LKW wurde die Containertür geöffnet. Auch dieser Container war nicht verschlossen, es wurde jedoch nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

