Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen im Park

Bad Münstereifel (ots)

Am 24. Januar gegen 16.30 Uhr kam es in Bad Münstereifel im Bereich eines dortigen Parks an der Schleidtalstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen Jugendlicher. Eine Zeugin nahm zunächst eine Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen wahr. Kurz darauf fuhr ein blauer Pkw auf den dortigen Parkplatz. Aus dem Fahrzeug stiegen sechs junge männliche Personen aus, die auf die andere Gruppe zugingen. In der Folge kam es zwischen beiden Gruppen zu einer Schlägerei, bei der eine Person kurzzeitig zu Boden ging. Die Auseinandersetzung dauerte etwa zwei Minuten an. Anschließend entfernten sich die Gruppen voneinander. Eine Gruppe stieg in den Pkw und flüchtete in unbekannte Richtung, die andere entfernte sich fußläufig in Richtung Innenstadt. Die Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. Im Bereich des Bahnhofs Bad Münstereifel konnten eingesetzte Polizeibeamte zwei minderjährige Beteiligte antreffen. Zudem meldete sich ein weiterer Zeuge, der beobachtet hatte, wie zwei weitere Personen in einen Zug gestiegen waren. Während der Flucht habe eine der Personen einen Schlagring weggeworfen. Außerdem habe der Zeuge einer Person einen Baseballschläger abnehmen können. Beide Gegenstände wurden anschließend an die Polizeibeamten übergeben. Im Zug konnten die beiden weiteren minderjährigen Beteiligten angetroffen werden. Alle vier Personen waren unverletzt. Der Baseballschläger sowie der Schlagring wurden sichergestellt. Die Eltern der minderjährigen Beteiligten im Alter von 14, 15 und zweimal 16 Jahren aus Euskirchen und dem Rhein-Sieg-Kreis wurden über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Die Jugendlichen wurden anschließend an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Entsprechende Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden gefertigt. Zeugen, die Angaben zu den weiteren Personen oder zu einem Kennzeichen eines Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

