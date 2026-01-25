PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Raub eines Pkw

53879 Euskirchen (ots)

Bei einem versuchten Raub am Samstagnachmittag, gegen 14.35 Uhr, verhinderten Zeugen schlimmeres.

Ein 85-jähriger Rentner aus Euskirchen hielt sich zur Tatzeit in seinem geparkten Pkw im Verlauf der Kaplan-Kellermann-Straße auf, als plötzlich eine unbekannte männliche Person an die Fahrertür des Pkw herantrat und diese öffnete. Im gleichen Moment versuchte der Mann dem Euskirchener den Pkw-Schlüssel aus der Hand zu reißen.

Der Rentner war jedoch nicht bereit, den Schlüssel seines Fahrzeugs freiwillig herauszugeben. Er hielt den Schlüssel unvermittelt fest, was den 59-jährigen Tatverdächtigen aus Kasachstan dazu veranlasste, den Rentner ins Gesicht zu schlagen.

Erst durch aufmerksame Zeugen angeforderte Polizeikräfte, konnten die immer noch stattfindende Tat schließlich beenden und den Tatverdächtigen an Ort und Stelle festnehmen.

Der 85-jährige Geschädigte wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Bei dem Tatverdächtigen konnte in der Atemluft Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von 2 Promille.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Bonn wurde eine Blutprobe angeordnet und entnommen sowie die Festnahme wegen versuchten Raubes bestätigt. Die Kriminalpolizei Euskirchen übernahm im Anschluss die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.

