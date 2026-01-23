Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Fußgängerin übersehen
Blankenheim (ots)
Ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus Euskirchen beabsichtigte am Donnerstag (22. Januar) um 9.30 Uhr rückwärts in die Straße "Rathausplatz" einzufahren. Dabei übersah er eine 70-jährige Fußgängerin aus Blankenheim, wodurch es zum Zusammenstoß zwischen den beiden kam. Die Fußgängerin stürzte. Sie wurde schwerverletzt einem Krankenhaus zugeführt.
