PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fußgängerin übersehen

Blankenheim (ots)

Ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus Euskirchen beabsichtigte am Donnerstag (22. Januar) um 9.30 Uhr rückwärts in die Straße "Rathausplatz" einzufahren. Dabei übersah er eine 70-jährige Fußgängerin aus Blankenheim, wodurch es zum Zusammenstoß zwischen den beiden kam. Die Fußgängerin stürzte. Sie wurde schwerverletzt einem Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 13:45

    POL-EU: Vermisstensuche: Einsatz mit internationaler Unterstützung erfolgreich beendet

    Hellenthal (ots) - Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich ein 40-jähriger Mann aus der Gemeinde Hellenthal am Donnerstagvormittag (22. Januar) gegen 10.30 Uhr in einer hilflosen Lage befand, leitete die Polizei Euskirchen umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Neben Kräften der Kreispolizeibehörde Euskirchen und der Fliegerstaffel der Polizei NRW waren ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 12:55

    POL-EU: Verkehrsunfall mit E-Scooter-Fahrer

    Euskirchen (ots) - Am Mittwoch, 21. Januar, kam es gegen 12.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Mittelstraße / Jahnstraße in Euskirchen. Ein 44-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Euskirchen befuhr die Mittelstraße aus Richtung Mühlenstraße kommend und beabsichtigte, nach links in die Jahnstraße abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 88-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen die Mittelstraße in gleicher Richtung ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 12:47

    POL-EU: Kulinarischer Diebstahl endet vor der Kasse

    Euskirchen (ots) - Am gestrigen Dienstag gegen 16.50 Uhr sorgte ein 35-jähriger Mann aus Euskirchen in einem Supermarkt am Jülicher Ring für Aufsehen. Der Mann verhielt sich aggressiv und stand deutlich unter Alkoholeinfluss, weshalb die Polizei verständigt wurde. Noch bevor es jedoch zu einer möglichen Flucht aus dem Kassenbereich kommen konnte, hatte der 35-Jährige andere Pläne: Mit 2,87 Promille brach er vor den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren