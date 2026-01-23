Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vermisstensuche: Einsatz mit internationaler Unterstützung erfolgreich beendet

Hellenthal (ots)

Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich ein 40-jähriger Mann aus der Gemeinde Hellenthal am Donnerstagvormittag (22. Januar) gegen 10.30 Uhr in einer hilflosen Lage befand, leitete die Polizei Euskirchen umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Neben Kräften der Kreispolizeibehörde Euskirchen und der Fliegerstaffel der Polizei NRW waren aufgrund der Nähe zum Grenzgebiet auch belgische Einsatzkräfte sowie die Bundespolizei eingebunden. Zusätzlich kamen Suchhunde zum Einsatz, um das großflächige Gelände systematisch abzusuchen. Der Mann konnte schließlich durch eine Streifenwagenbesatzung im Bereich Losheimergrabens, kurz hinter der Grenze, angetroffen werden. Die Suchmaßnahmen wurden daraufhin beendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell