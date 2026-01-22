PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit E-Scooter-Fahrer

Euskirchen (ots)

Verkehrsunfall mit E-Scooter-Fahrer

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 12:47

    POL-EU: Kulinarischer Diebstahl endet vor der Kasse

    Euskirchen (ots) - Am gestrigen Dienstag gegen 16.50 Uhr sorgte ein 35-jähriger Mann aus Euskirchen in einem Supermarkt am Jülicher Ring für Aufsehen. Der Mann verhielt sich aggressiv und stand deutlich unter Alkoholeinfluss, weshalb die Polizei verständigt wurde. Noch bevor es jedoch zu einer möglichen Flucht aus dem Kassenbereich kommen konnte, hatte der 35-Jährige andere Pläne: Mit 2,87 Promille brach er vor den ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 12:46

    POL-EU: Katalysator aus Pkw entwendet

    Mechernich (ots) - Unbekannte entwendeten am Dienstag, den 20. Januar, gegen 19.15 Uhr in der Eisenwerkstraße im Ortsteil Mechanische-Roggendorf einen Katalysator aus einem Pkw. Der Pkw war zum Tatzeitpunkt ordnungsgemäß auf einem Parkplatz abgestellt. Mittels eines Werkzeugs und eines Wagenhebers bauten die Unbekannten den fest verbauten Katalysator aus dem Fahrzeug aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 13:23

    POL-EU: Zusammenstoß mit freilaufendem Pferd

    Blankenheim (ots) - Am heutigen Dienstagmorgen, 20. Januar, kam es gegen 4.35 Uhr auf der Bundesstraße 51 bei Blankenheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem freilaufenden Pferd. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Dahlem befuhr die Bundesstraße 51 aus Richtung Dahlem kommend in Fahrtrichtung Blankenheim, als plötzlich ein Pferd die Fahrbahn querte. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren