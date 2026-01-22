POL-EU: Verkehrsunfall mit E-Scooter-Fahrer

Euskirchen (ots) - Am gestrigen Dienstag gegen 16.50 Uhr sorgte ein 35-jähriger Mann aus Euskirchen in einem Supermarkt am Jülicher Ring für Aufsehen. Der Mann verhielt sich aggressiv und stand deutlich unter Alkoholeinfluss, weshalb die Polizei verständigt wurde. Noch bevor es jedoch zu einer möglichen Flucht aus dem Kassenbereich kommen konnte, hatte der 35-Jährige andere Pläne: Mit 2,87 Promille brach er vor den ...

mehr