Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall beim Abbiegen

53879 Euskirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag, (24.01.2026) gegen 13h, wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 26-jährige Pkw-Führerin aus Euskirchen den Rüdesheimer Ring in Fahrtrichtung Jülicher Ring. Da sie ihre Fahrt im Anschluss auf der Frauenberger Straße stadtauswärts fortsetzen wollte, ordnete sie sich auf die vorgeschriebene Linksabbiegerspur ein.

Zeitgleich näherte sich ein 24-jähriger Pkw-Führer aus Euskirchen dem Kreuzungsbereich über den Jülicher Ring in Fahrtrichtung Rüdesheimer Ring. Da er seine Fahrt über die Kreuzung hinweg geradeaus in Fahrtrichtung Rüdesheimer Ring weiterführen wollte, ordnete er sich in die dafür vorgesehene Fahrspur ein.

Beim Abbiegevorgang übersah die Euskirchenerin den ihr entgegenkommenden 24-Jährigen, wodurch es zum Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge kam.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im vier- bis fünfstelligen Bereich.

Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und mit angeforderten Rettungsmitteln in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Verkehr im Kreuzungsbereich durch Polizeikräfte geregelt.

Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen war die Feuerwehr Euskirchen im Einsatz. Des Weiteren wurde eine Fachfirma zur Säuberung der Fahrbahn angefordert.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

