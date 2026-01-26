PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zusammenstoß zwischen Bus und Pedelec

Mechernich (ots)

Am heutigen Montag, dem 26. Januar, kam es gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 266 bei Mechernich-Firmenich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Pedelec.

Ein 38-jähriger Pedelec-Fahrer aus Zülpich befuhr die Kreisstraße 10 aus Richtung Zülpich kommend und beabsichtigte, den Kreuzungsbereich der B 266 in Richtung Firmenich zu queren. Zeitgleich wollte ein 45-jähriger Busfahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis die K 10 aus Richtung Mechernich-Firmenich befahren und im Kreuzungsbereich nach links in Richtung Mechernich-Kommern abbiegen.

Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision zwischen dem Bus und dem entgegenkommenden Pedelec. Der Radfahrer stürzte zu Boden und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er wurde umgehend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 38-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.

Bei dem Bus handelt es sich um ein Fahrzeug des Schienenersatzverkehrs, das zum Unfallzeitpunkt mit 65 Personen besetzt war. Die Insassen sowie der Busfahrer wurden bei der Kollision nicht verletzt. Sie wurden von einem weiteren Bus zum Bahnhof nach Mechernich gebracht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen.

Die Unfallstelle war bis 10 Uhr gesperrt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat übernommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:17

    POL-EU: Verkehrsunfall beim Abbiegen

    53879 Euskirchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag, (24.01.2026) gegen 13h, wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr eine 26-jährige Pkw-Führerin aus Euskirchen den Rüdesheimer Ring in Fahrtrichtung Jülicher Ring. Da sie ihre Fahrt im Anschluss auf der Frauenberger Straße stadtauswärts fortsetzen wollte, ordnete sie sich auf die vorgeschriebene Linksabbiegerspur ein. ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:17

    POL-EU: Versuchter Raub eines Pkw

    53879 Euskirchen (ots) - Bei einem versuchten Raub am Samstagnachmittag, gegen 14.35 Uhr, verhinderten Zeugen schlimmeres. Ein 85-jähriger Rentner aus Euskirchen hielt sich zur Tatzeit in seinem geparkten Pkw im Verlauf der Kaplan-Kellermann-Straße auf, als plötzlich eine unbekannte männliche Person an die Fahrertür des Pkw herantrat und diese öffnete. Im gleichen Moment versuchte der Mann dem Euskirchener den Pkw-Schlüssel aus der Hand zu reißen. Der Rentner war ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 13:45

    POL-EU: Fußgängerin übersehen

    Blankenheim (ots) - Ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus Euskirchen beabsichtigte am Donnerstag (22. Januar) um 9.30 Uhr rückwärts in die Straße "Rathausplatz" einzufahren. Dabei übersah er eine 70-jährige Fußgängerin aus Blankenheim, wodurch es zum Zusammenstoß zwischen den beiden kam. Die Fußgängerin stürzte. Sie wurde schwerverletzt einem Krankenhaus zugeführt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren