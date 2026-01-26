Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zusammenstoß zwischen Bus und Pedelec

Mechernich (ots)

Am heutigen Montag, dem 26. Januar, kam es gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 266 bei Mechernich-Firmenich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Pedelec.

Ein 38-jähriger Pedelec-Fahrer aus Zülpich befuhr die Kreisstraße 10 aus Richtung Zülpich kommend und beabsichtigte, den Kreuzungsbereich der B 266 in Richtung Firmenich zu queren. Zeitgleich wollte ein 45-jähriger Busfahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis die K 10 aus Richtung Mechernich-Firmenich befahren und im Kreuzungsbereich nach links in Richtung Mechernich-Kommern abbiegen.

Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision zwischen dem Bus und dem entgegenkommenden Pedelec. Der Radfahrer stürzte zu Boden und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er wurde umgehend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 38-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.

Bei dem Bus handelt es sich um ein Fahrzeug des Schienenersatzverkehrs, das zum Unfallzeitpunkt mit 65 Personen besetzt war. Die Insassen sowie der Busfahrer wurden bei der Kollision nicht verletzt. Sie wurden von einem weiteren Bus zum Bahnhof nach Mechernich gebracht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen.

Die Unfallstelle war bis 10 Uhr gesperrt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell