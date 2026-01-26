Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte beleidigen Mann und schlagen auf ihn ein

Euskirchen (ots)

Am Samstag, den 24. Januar, gegen 19.30 Uhr, wurde ein 52-Jähriger aus Euskirchen auf der Kölner Straße Opfer einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Mann war mit seinem Fahrrad zu Fuß unterwegs, als er plötzlich von zwei Unbekannten angesprochen und beleidigt wurde. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Streitgespräch, das in eine körperliche Auseinandersetzung überging. Die beiden Unbekannten schlugen und traten auf den Geschädigten ein. Dieser ging zu Boden und versuchte sich mit Armen und Beinen gegen die Angriffe zu verteidigen. Nach einigen Minuten ließen die beiden Unbekannten von ihm ab und entfernten sich zu Fuß vom Tatort. Der 52-Jährige wurde dabei verletzt. Die beiden Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

Unbekannter 1:

- männlich, ca. 1,85 m groß - etwa 30-40 Jahre alt - sportliche, kräftige Statur - deutsches Erscheinungsbild, braune kurze Haare - braunes Oberteil, dunkle Hose - Brille

Unbekannter 2:

- männlich, ca. 1,80 m groß - etwa 30-40 Jahre alt - schlanke Statur - deutsches Erscheinungsbild, schwarzes Oberteil mit weißem Schriftzug auf dem Rücken - blaue Jeans

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Unbekannten oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell