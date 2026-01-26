PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Auffahrunfall auf der L182 bei Euskirchen-Großbüllesheim - mehrere Personen verletzt

Euskirchen (ots)

Am Sonntag, den 25. Januar, kam es gegen 18.15 Uhr auf der Landstraße 182 bei Euskirchen-Großbüllesheim zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis befuhr die Landstraße 182 in Fahrtrichtung der Landstraße 210. Vor der Einfahrt zu einem dortigen Kreisverkehr musste ein 37-jähriger Pkw-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Der 33-Jährige fuhr auf den wartenden Pkw auf, wodurch der 37-Jährige mit seinem Fahrzeug auf den davorstehenden Pkw eines 36-Jährigen geschoben wurde.

Durch die Kollision wurden der 37-jährige Fahrer sowie seine 33-jährige Beifahrerin verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 33-jährige Unfallverursacher verletzte sich ebenfalls, musste jedoch nicht ins Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 33-jährigen Pkw-Fahrer starken Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Auf der Polizeiwache Euskirchen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass der vorgezeigte Führerschein nicht echt war. Dieser wurde sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

