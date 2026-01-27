Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Versuchter Einbruch in Kirche
Hellenthal (ots)
Im Zeitraum von Sonntag (25. Januar), 18 Uhr, bis Montag (26. Januar), 9.30 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Kirche in der Kirchstraße in Hellenthal-Hollerath einzubrechen.
Hierzu wurde das Scharnier einer Tür gewaltsam aufgebrochen. Die Unbekannten gelangten jedoch nicht in die Kirche.
An der Tür entstand Sachschaden im oberen dreistelligen Euro-Bereich.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des versuchten Einbruchs aufgenommen.
Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -
Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209
E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de
Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell