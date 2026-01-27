Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Einbruch in Kirche

Hellenthal (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (25. Januar), 18 Uhr, bis Montag (26. Januar), 9.30 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Kirche in der Kirchstraße in Hellenthal-Hollerath einzubrechen.

Hierzu wurde das Scharnier einer Tür gewaltsam aufgebrochen. Die Unbekannten gelangten jedoch nicht in die Kirche.

An der Tür entstand Sachschaden im oberen dreistelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des versuchten Einbruchs aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell