PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mann greift Frau auf der Straße an

Euskirchen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags (24. Januar) gegen 1.50 Uhr hielt sich eine 19-jährige Frau aus Euskirchen gemeinsam mit einer Bekannten in einem Schnellrestaurant in der Alfred-Nobel-Straße auf. Nachdem beide das Lokal verlassen hatten, folgte ihnen ein 18-jähriger Mann aus Euskirchen bis zur Straße Pützbergring. Bei dem Mann handelt es sich um den ehemaligen Lebensgefährten der 19-Jährigen. Vor Ort riss der 18-Jährige die Frau zu Boden und trat auf sie ein. Während sie am Boden lag, versuchte er, ihre Handtasche zu entreißen. Dieser Raubversuch scheiterte jedoch. Bei der Tat führte der Mann ein Messer sowie eine Schreckschusspistole mit sich. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Frau wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Beim Eintreffen der Polizeibeamten warf der 18-Jährige die Schreckschusspistole weg und versuchte, fußläufig zu flüchten. Hintergrund des Raubversuchs war offenbar, dass er die Handtasche als eine Art "Pfand" nehmen wollte, um zuvor in der Beziehung gemachte Geschenke zurückzubekommen - ein Vorhaben, das weder rechtlich noch praktisch Erfolg versprach.

Der Mann konnte von den Polizeibeamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Auf der Polizeiwache in Euskirchen wurde dem 18-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Die Schreckschusspistole sowie das Messer wurden sichergestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 15:10

    POL-EU: Fußgängerin in Kall von Kleintransporter touchiert - Fahrer flüchtig

    Kall (ots) - Am Freitag, den 23. Januar, gegen 7 Uhr, kam es in Kall zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Kleintransporter. Die 17-jährige Fußgängerin aus Kall ging auf dem linken Gehweg in Richtung der Hindenburgstraße, aus Richtung Kall-Golbach kommend. In Höhe der Aachener Straße, gegenüber dem Parkplatz des dortigen Berufskollegs, kam ihr ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 15:10

    POL-EU: Auffahrunfall auf der L182 bei Euskirchen-Großbüllesheim - mehrere Personen verletzt

    Euskirchen (ots) - Am Sonntag, den 25. Januar, kam es gegen 18.15 Uhr auf der Landstraße 182 bei Euskirchen-Großbüllesheim zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis befuhr die Landstraße 182 in Fahrtrichtung der Landstraße 210. Vor der Einfahrt zu einem dortigen Kreisverkehr musste ein 37-jähriger ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 15:10

    POL-EU: Tatobjekt LKW: Ermittlungen nach Vorfällen auf Parkplatz in Weilerswist

    Weilerswist (ots) - Zwischen Donnerstagabend, 22. Januar, 18.30 Uhr, und Freitagmorgen, 23. Januar, 5 Uhr, kam es auf einem LKW-Parkplatz in der Felix-Wankel-Straße in Weilerswist zu mehreren Vorfällen an geparkten Lastkraftwagen. Bei einem LKW entwendeten Unbekannte aus dem Auflieger drei Luftpumpen in einem oberen zweistelligen Euro-Wert. Die Heckflügeltüren des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren