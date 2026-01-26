Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mann greift Frau auf der Straße an

Euskirchen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags (24. Januar) gegen 1.50 Uhr hielt sich eine 19-jährige Frau aus Euskirchen gemeinsam mit einer Bekannten in einem Schnellrestaurant in der Alfred-Nobel-Straße auf. Nachdem beide das Lokal verlassen hatten, folgte ihnen ein 18-jähriger Mann aus Euskirchen bis zur Straße Pützbergring. Bei dem Mann handelt es sich um den ehemaligen Lebensgefährten der 19-Jährigen. Vor Ort riss der 18-Jährige die Frau zu Boden und trat auf sie ein. Während sie am Boden lag, versuchte er, ihre Handtasche zu entreißen. Dieser Raubversuch scheiterte jedoch. Bei der Tat führte der Mann ein Messer sowie eine Schreckschusspistole mit sich. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Frau wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Beim Eintreffen der Polizeibeamten warf der 18-Jährige die Schreckschusspistole weg und versuchte, fußläufig zu flüchten. Hintergrund des Raubversuchs war offenbar, dass er die Handtasche als eine Art "Pfand" nehmen wollte, um zuvor in der Beziehung gemachte Geschenke zurückzubekommen - ein Vorhaben, das weder rechtlich noch praktisch Erfolg versprach.

Der Mann konnte von den Polizeibeamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Auf der Polizeiwache in Euskirchen wurde dem 18-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Die Schreckschusspistole sowie das Messer wurden sichergestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz aufgenommen.

