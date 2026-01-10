Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach 45-Jährigem

Bild-Infos

Download

Speyer (ots)

Seit Freitag, 09.01.2026, wird ein in Speyer wohnhafter 45-Jähriger vermisst. Er verließ am Freitag gegen 12:00 Uhr den Krokusweg in Richtung des Feldweges. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 45-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 45-Jährigen:

blondbraune Haare, 180-185 cm groß, Brille, hellgrüner Pullover mit Kapuze, braune Cordhose, braune Timberland Schuhe.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621-963-23312 an den Kriminaldauerdienst Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell