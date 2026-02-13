POL-NOM: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Fußgänger schwer verletzt
Northeim (ots)
37154 Northeim, Friedrich-Ebert-Wall, Donnerstag, 12.02.2026, 18.19 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Ein 66-jähriger Mann befuhr am Donnerstagabend die Medenheimer Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Wall und wollte im weiteren Verlauf nach rechts in diesen Abbiegen. Während des Abbiegevorgangs übersah er eine 31-jährige Frau sowie ihr 7-jähriges Kind, welche die Straße bei der dortigen Ampel bei Grünlicht überquerten. Es kam schließlich zum Zusammenstoß, wobei die 31-jährige Frau schwer verletzt wird. Sie wurde umgehend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Kind blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich auch einem Krankenhaus zugeführt.
Am Pkw des 66-jährigen Mannes entstand kein Sachschaden.
