Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Fußgänger schwer verletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Friedrich-Ebert-Wall, Donnerstag, 12.02.2026, 18.19 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 66-jähriger Mann befuhr am Donnerstagabend die Medenheimer Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Wall und wollte im weiteren Verlauf nach rechts in diesen Abbiegen. Während des Abbiegevorgangs übersah er eine 31-jährige Frau sowie ihr 7-jähriges Kind, welche die Straße bei der dortigen Ampel bei Grünlicht überquerten. Es kam schließlich zum Zusammenstoß, wobei die 31-jährige Frau schwer verletzt wird. Sie wurde umgehend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Kind blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich auch einem Krankenhaus zugeführt.

Am Pkw des 66-jährigen Mannes entstand kein Sachschaden.

Polizeiinspektion Northeim
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

