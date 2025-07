POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte zerkratzen in der Alpenstraße mehrere Autos - Polizei bittet um Hinweise (01./02.07.2025)

Radolfzell (ots) - Ein Radfahrer ist in der Nacht auf Donnerstag in der Teggingerstraße mit über zwei Promille unterwegs gewesen. Gegen 2 Uhr geriet der 52-Jährige in eine Polizeikontrolle, bei der sich Anzeichen von Alkoholgenuss bei ihm ergaben. Ein Test mit einem Ergebnis von über 2,2 Promille bestätigte den Verdacht. Der Radler musste daraufhin eine Blutprobe ...

