Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz Kapuzinerweg

Weltkloster - Polizei sucht Zeugen (02.07.2025)

Radolfzell (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch auf dem Parkplatz Kapuzinerweg / Weltkloster ereignet hat. Möglicherweise touchierte ein blauer Ford mit rumänischer Zulassung beim "Umparken" den im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 13 Uhr ebenfalls auf dem Parkplatz abgestellten weißen Fiat 500. Eine Anzeige des Unfalls, bei dem ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro an dem Fiat entstand, erfolgte danach jedoch nicht.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell