Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Flüchtiger möchte sich Haftbefehl entziehen

Einbeck (ots)

   - 37574 Einbeck, Wolperstraße, Fr., 10:46 Uhr

Einbeck (pfa)

Während einer Streifenfahrt durch das Stadtgebiet Einbeck wurden zwei Polizeibeamte der Polizei Einbeck auf einen 39-jährigen Mann aufmerksam. Die Polizeibeamten erkannten den 39-jährigen Mann aus Einbeck, da dieser einen offenen Haftbefehl hatte. Der Mann flüchtete umgehend bei Sichtung des Streifenwagens in ein stillgelegtes Kühlhaus in der Wolperstraße und verriegelte von innen die Zugangstür.

Der später Beschuldigte kam der mehrfachen Aufforderung der Einsatzkräfte nicht nach, dass Kühlhaus zu verlassen.

Zur Durchsetzung des Haftbefehls wurde mit der Unterstützung der Feuerwehr Einbeck die Tür vom Kühlhaus von außen geöffnet.

Da sich der Beschuldigte nicht kooperativ verhielt und der Maßnahme widersetzte wurde körperlicher Zwang angewendet.

Der 39 - jährige wurde dadurch leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung dem Polizeikommissariat Einbeck zugeführt.

Gegen Mittag wird einem Haftrichter vom Amtsgericht Einbeck vorgeführt.

Gegen den Beschuldigten wird ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

