Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB7 - Tatzusammenhang zu Einbruch in Northeim ermittelt

Northeim (ots)

37589 Kalefeld/ OT Oldershausen, BAB 7, Mittwoch, 11.02.2026, 23.05 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am 11.02.2026, um 23.05 Uhr wurde über die Feuerwehrleitstelle Northeim ein Verkehrsunfall mit einem Fahrzeug auf der BAB7 in Fahrtrichtung Nord auf Höhe Ortschaft Oldershausen gemeldet. Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeikräfte der Polizei Göttingen waren neben der freiwilligen Feuerwehr Echte auch die alarmierten Rettungskräfte sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug bereits vor Ort und führten die medizinische Versorgung des 39-jährigen verunfallten durch.

Ersten Erkenntnissen nach erlitt der 39-jährige Fahrzeugführer aus Bad Münder während der Fahrt einen medizinischen Notfall und kollidierte in der Folge mit der Außen- sowie Mittelschutzplanke. Bei dem Unfall wurde der Mann so schwer verletzt, dass er bereits vor Ort reanimationspflichtig wurde. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er kurze Zeit später im Krankenhaus.

Der Abschnitt in Fahrtrichtung Nord war bis zum Abschluss der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten bis etwa 01.30 Uhr gesperrt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 39-jährige Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem wurden im Pkw Aufbruchsmaterialien sowie ein Tresor aufgefunden. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte ein Zusammenhang zu einem Einbruch in der Von-Menzel-Straße in Northeim festgestellt werden. Hier wurde die Eingangstür zu einem Container, welcher als Geschäftsraum genutzt wird, aufgebrochen und der oben genannte Tresor sowie weiteres Bargeld entwendet.

Aktuell liegen keine Hinweise auf eine Tatbeteiligung Dritter vor. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

