Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Auto landet nach Unfall im Graben - Fahrer muss zur Blutprobe

Schwalmtal (ots)

Am Sonntagmorgen ereignete sich der Unfall gegen 06.30 Uhr auf der Straße Heidend. Hier war ein Pkw in der langgezogenen Linkskurve von der Straße abgekommen und in den Graben gerutscht. Der 23-jährige Fahrer aus Schwalmtal sowie seine 20-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 23-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand, ein Atemalkoholtest war positiv. Dem Schwalmtaler wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein stellen die Einsatzkräfte sicher. Die Ermittlungen dauern an. /wg (38)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

