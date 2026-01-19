Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Kapelle auf Friedhof - Kripo ermittelt

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Unbekannte brachen in eine Kapelle auf dem Friedhof in der Straße Westring in St. Tönis ein. Zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 8 Uhr, brach mindestens eine Person dort ein und entwendete mindestens einen Sargwagen. Ob noch andere Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit unklar. Haben Sie seit gestern Abend etwas Verdächtiges rund um die Straße Westring beobachtet? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (36)

