PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Erneuter Diebstahl auf Friedhof - Hinweise gesucht

Viersen (ots)

Zwischen dem 3. Januar und dem 17. Januar wurde mindestens eine Engelsstatue aus Bronze von dem Friedhof im Hoserkirchweg in Viersen gestohlen. In den letzten Wochen kam es wiederholt zu Diebstählen von Bronzestatuen auf dem besagten Friedhof. Ob die Taten zusammenhängen, kann nicht abschließend gesagt werden. Falls Sie Hinweise zum Verbleib der Figur oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 beim Kriminalkommissariat 2. /jk (35)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 15:05

    POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Haben Sie etwas beobachtet?

    Willich (ots) - Zwischen Mittwoch, 14. Januar, und Samstag, 17. Januar, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Kösliner Straße in Willich. Mindestens eine unbekannte Person drang gewaltsam ins Hausinnere ein und durchwühlte hier mehrere Räume. Laut aktuellem Stand wurden eine Münzsammlung und Schmuck entwendet. Haben Sie Hinweise zu dem Einbruch? ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 15:04

    POL-VIE: Trickdiebe erbeuten Schmuck - Kripo bittet um Hinweise

    Brüggen (ots) - Am 17.01.2026 gegen 12:20 Uhr klingelten in Brüggen, Tulpenweg, an einem Einfamilienhaus zwei bislang unbekannte Männer. Unter dem Vorwand, Wasser für ihren Pkw zu benötigen, wurden die Personen von der 86-jährigen Bewohnerin in das Haus gelassen. Eine der beiden Männer begab sich unauffällig in die obere Etage des Hauses und entwendete eine Schmuckkiste der Geschädigten. Anschließend verließen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren