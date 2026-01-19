Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Erneuter Diebstahl auf Friedhof - Hinweise gesucht

Viersen (ots)

Zwischen dem 3. Januar und dem 17. Januar wurde mindestens eine Engelsstatue aus Bronze von dem Friedhof im Hoserkirchweg in Viersen gestohlen. In den letzten Wochen kam es wiederholt zu Diebstählen von Bronzestatuen auf dem besagten Friedhof. Ob die Taten zusammenhängen, kann nicht abschließend gesagt werden. Falls Sie Hinweise zum Verbleib der Figur oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 beim Kriminalkommissariat 2. /jk (35)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell