POL-VIE: Einbruch in Altenwohnheim
Grefrath-Mülhausen (ots)
Zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 7:20 Uhr, brach mindestens eine unbekannte Person in ein Büro eines Altenwohnheims in der Grasheider Straße in Mühlhausen ein. Der oder die Unbekannten drangen gewaltvoll ins Innere und öffneten hier verschlossene Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (37)
