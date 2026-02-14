Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - Jahnstraße, Donnerstag, 12.02.2026, 17:00 Uhr - Freitag, 13.02.2026, 09:40 Uhr

Bad Gandersheim (nol) - Am Donnerstag, den 12.02.2026, gegen 17:00 Uhr stellte ein 24-jähriger Bad Gandersheimer seinen Pkw BMW 3er Reihe in der Jahnstraße ordnungsgemäß ab. Zu diesem Zeitpunkt war der Pkw noch unbeschädigt. Als der Fahrzeughalter am folgenden Tag gegen 09:40 Uhr seinen Pkw wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er eine Beschädigung an der linken Seite der Frontschürze und des Kotflügels fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne die Feststellung seiner Personalien bzw. Art seiner Beteiligung zu ermöglichen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

