POL-NOM: Hausschwein Emma auf Tour Wohngebiet
Uslar (ots)
Uslar (reu.), 37170 Uslar, Eichhagen, Ecke Alleestraße, Sa. 14.02.2026, 22:25 Uhr
Am Samstagabend wurde der Polizei Uslar ein freilaufendes Hausschwein in einem Wohngebiet gemeldet.
Das Schwein "Emma" entkam zuvor auf unbekannte Weise aus ihrem Stall und machte einen unerlaubten Ausflug durch das Uslarer Wohngebiet "Eichhagen".
Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Tierhalter ausfindig machen und Emma wieder wohlbehalten zurück in den Stall verbringen.
