Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsteilnehmer unter Betäubungsmitteleinfluss

Einbeck (ots)

Einbeck; (kr.) 14.02.2026; 16:25 Uhr und 21:56 Uhr

Am Samstagnachmittag, den 14.02.2026, kontrollierte eine Polizeistreife zunächst einen 20jährigen Pkw-Fahrer aus Einbeck, im Bereich der Biogasanlage. Hierbei stellten die Beamten bei dem jungen Mann körperliche Auffälligkeiten fest, die auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum hindeuten. Ein Drogen-Schnelltest bestätigte dann den Verdacht der Beamten. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Cannabisprodukten. Ebenso hatte in den Abendstunden ein 45jähriger Einbecker vor Fahrtantritt mit seinem E-Scooter Opiate konsumiert. Dies konnte im Rahmen einer Kontrolle des Fahrers im Bereich der HEM-Tankstelle, im Stadtgebiet, durch Polizeibeamte festgestellt werden. In beiden Fällen wurde gegen die jeweiligen Fahrzeugführer Ermittlungsverfahren eingeleitet, ihnen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit ihren Fahrzeugen untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren