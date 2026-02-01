PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (91) Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser in Rothenburg ob der Tauber - Zeugen gesucht

Rothenburg ob der Tauber (ots)

Im Verlauf des Samstagnachmittags (31.01.2026) brachen bislang unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser in Rothenburg ob der Tauber ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Anwohner eines Hauses im Wilhelm-Ziegler-Weg alarmierten am Abend die Polizei, nachdem sie festgestellt hatten, dass Unbekannte gewaltsam in ihr Haus eingedrungen waren und Schränke durchwühlt hatten. Eine Streife der Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber kam vor Ort und nahm den Einbruchsdiebstahl auf. Hierbei stellten die Beamten fest, dass zwar bei dem Einbruch ein Sachschaden in Höhe von über Tausend Euro verursacht wurde, entwendet haben die Täter aber offenbar nichts.

Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Polizisten Spuren im Schnee von dem betroffenen Haus in Richtung des Nachbargrundstücks fest. Eine Nachschau beim Nachbarhaus ergab, dass die Täter offenbar auch hier eingebrochen waren. Ob die Täter hier Beute machten, ist noch unklar.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Zeugen, die in den Nachmittagsstunden (vermutlich 14:45 Uhr bis 19:30 Uhr) verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

