Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (90) Einbrecher gelangte unbemerkt in Wohnung - Zeugen gesucht

Heroldsberg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter gelangte am Samstagvormittag (31.01.2026) unbemerkt in eine Wohnung im Heroldsberger Gemeindeteil Großgeschaidt (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) und stahl Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der Unbekannte verschaffte sich auf bislang ungeklärte Art und Weise im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 11:50 Uhr Zutritt zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Großgeschaidt (Nr. 153). Der Eigentümer, welcher sich in dem Zeitraum selbst in dem Gebäude befand, bemerkte schließlich ein durchwühltes Schlafzimmer und alarmierte die Polizei.

Entwendet wurde Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

