Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (88) 15-jährige Lea Sophie Z. aus Uhlstädt-Kirchhasel vermisst - Öffentlichkeitsfahndung der Landespolizeiinspektion Saalfeld

Saalfeld / Nürnberg (ots)

Seit Donnerstagabend (29.01.2026) wird die 15-jährige Lea Sophie Z. aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Uhlstädt-Kirchhasel (Lkrs. Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen) vermisst. Die Vermisste hält sich möglicherweise in Nürnberg auf. Die Landespolizeiinspektion Saalfeld bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nähere Einzelheiten sowie ein Lichtbild der Vermissten finden Sie unter nachfolgendem Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126724/6207507

Hinweise zum Aufenthaltsort von Lea Sophie nimmt jede Polizeidienststelle, bevorzugt die Saalfelder Polizei (03671-560), unter Nennung der Vorgangsnummer 0025428 entgegen.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell