POL-MFR: (85) Biberdamm zerstört - Zeugen gesucht

Langenzenn (ots)

Im Zeitraum von Montagnachmittag (19.01.2026) bis Donnerstagnachmittag (22.01.2026) zerstörte ein Unbekannter den Hauptdamm eines Biberbaus in Langenzenn (Lkrs. Fürth). Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der Biberbau befindet sich am Dürrnfarrnbach, zwischen den Ortschaften Dürrnfarrnbach und Keidenzell. Im gennannten Zeitraum zerstörte ein Unbekannter diesen, augenscheinlich mittels schwerem Gerät (vermutlich Traktor oder Radlader).

Durch den zerstörten Hauptdamm und die damit verbundene Trockenlegung der Biberburg droht dem Biber der Erfrierungstod. Eine derartige Zerstörung ist rechtlich gleichzusetzen mit der Tötung des Bibers selbst. Die Nebendämme des Biberbaus wurden ebenfalls beschädigt.

Die Kriminalpolizei ermittelt und leitete Ermittlungsverfahren wegen Vergehen gegen das Bundesnaturschutzgesetz sowie gegen das Tierschutzgesetz ein. Die Beamten bitten Zeugen der Tat bzw. Personen, die Angaben zur Vorgehensweise und/oder dem unbekannten Täter machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

