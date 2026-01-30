PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (85) Biberdamm zerstört - Zeugen gesucht

Langenzenn (ots)

Im Zeitraum von Montagnachmittag (19.01.2026) bis Donnerstagnachmittag (22.01.2026) zerstörte ein Unbekannter den Hauptdamm eines Biberbaus in Langenzenn (Lkrs. Fürth). Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der Biberbau befindet sich am Dürrnfarrnbach, zwischen den Ortschaften Dürrnfarrnbach und Keidenzell. Im gennannten Zeitraum zerstörte ein Unbekannter diesen, augenscheinlich mittels schwerem Gerät (vermutlich Traktor oder Radlader).

Durch den zerstörten Hauptdamm und die damit verbundene Trockenlegung der Biberburg droht dem Biber der Erfrierungstod. Eine derartige Zerstörung ist rechtlich gleichzusetzen mit der Tötung des Bibers selbst. Die Nebendämme des Biberbaus wurden ebenfalls beschädigt.

Die Kriminalpolizei ermittelt und leitete Ermittlungsverfahren wegen Vergehen gegen das Bundesnaturschutzgesetz sowie gegen das Tierschutzgesetz ein. Die Beamten bitten Zeugen der Tat bzw. Personen, die Angaben zur Vorgehensweise und/oder dem unbekannten Täter machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

