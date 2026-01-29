PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (82) Auseinandersetzung zwischen Fußballanhängern - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Im Anschluss an das Fußballspiel SpVgg Greuther Fürth gegen Eintracht Braunschweig kam es am 24.01.2026 in Fürth (Samstag) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen gegnerischen Fans. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach dem Heimspiel der SpVgg Greuther Fürth gegen Eintracht Braunschweig kam es gegen 15:30 Uhr im Laubenweg/Alte Reutstraße zu einer Streitigkeit zwischen ca. 20 Personen der beiden Fangruppierungen (10/10). Im Zuge dessen wurde ein Heimfan (Fürth) gegen den Kopf getreten.

Die alarmierte Streife traf vor Ort auf fünf Männer (2x Gast, 3x Heim). Der Geschädigte (18, deutsch) war ansprechbar und wies sichtbar lediglich Schürfwunden auf. In ärztliche Behandlung wollte sich der 18-Jährige nicht begeben. Die beiden weiteren, vor Ort angetroffenen Fans der SpVgg, hatten ebenso leichte Verletzungen erlitten. Die Anhänger der Eintracht Braunschweig (42, 36, deutsch) gaben an, unverletzt zu sein.

Die Beamten führten bei den Gästefans auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durch und fertigten Lichtbilder. Im Anschluss wurden alle Personen entlassen.

Die Polizeiinspektion Fürth ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Da der genaue Ablauf der Tat bzw. die einzelnen Tatbeteiligungen derzeit noch weitestgehend ungeklärt sind, bitten die Beamten um Zeugenhinweise.

Personen, die Angaben zum Tathergang oder den (weiteren) Beteiligten machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 75905-0 zu melden. Zudem bitten die Beamten Personen, die eventuell Videoaufnahmen der Auseinandersetzung gefertigt haben könnten, dies unter o.g. Nummer mitzuteilen.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

