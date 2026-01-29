PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (81) Bei Flucht auf Einsatzkräfte geschossen - Amtsgericht Ansbach erlässt Haftbefehle gegen zwei Tatverdächtige

Gunzenhausen/Weißenburg (ots)

Wie mit Meldung 78 berichtet, nahm die mittelfränkische Polizei im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen am Dienstagabend (27.01.2026) im Zusammenhang mit einem Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) drei Männer fest. Gegen zwei der Tatverdächtigen erließ das Amtsgericht Ansbach bei der gestrigen Vorführung Haftbefehle.

Die beiden Fahrzeuginsassen, bei denen es sich um türkische Staatsbürger handelt, wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft gestern Nachmittag (28.01.2026) einer Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Ansbach vorgeführt. Gegen den 24-jährigen Beifahrer und mutmaßlichen Schützen wurde ein Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Der Tatvorwurf gegen den 23-jährigen Fahrer des Fluchtautos lautet auf Beihilfe zum versuchten Totschlag. Auch er wurde auf Grundlage eines entsprechenden Haftbefehls in Untersuchungshaft genommen.

Der in Absberg ebenfalls festgenommene 30-jährige Tatverdächtige (türkisch) befindet sich auf freiem Fuß. Die ersten Ermittlungsmaßnahmen der Polizei in Bezug auf eine unmittelbare Beteiligung am Tatgeschehen vom 27.01.2026 ergaben keinen dringenden Tatverdacht gegen den Mann.

Unabhängig davon werden die Ermittlungen zu den Schussabgaben auf die Einsatzkräfte der Polizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ansbach weitergeführt. Anfragen zum Fortgang des Ermittlungsverfahrens werden durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Ansbach beantwortet.

Erstellt durch: Michael Konrad / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 14:42

    POL-MFR: (80) Streit unter Jugendlichen eskaliert - Festnahme

    Nürnberg (ots) - Am 28.01.2026 (Mittwoch) verfolgten und bedrohten zwei Personen einen 17-Jährigen im Nürnberger Stadtteil Katzwang. Die Polizei nahm zwei Jugendliche fest. Gegen 10:15 Uhr kam es in der Katzwanger Hauptstraße zu einem Streit zwischen einem 17-jährigen sowie zwei 17 und 15 Jahre alten Syrern. Der Geschädigte bat eine unbeteiligte Zeugin die Polizei zu verständigen. Während die Frau mit der ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 11:27

    POL-MFR: (79) Felgendiebe auf frischer Tat festgenommen

    Nürnberg (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (28.01.2026) wollten drei Männer zahlreiche Autofelgen vom Firmengelände eines Autohauses im Nürnberger Stadtteil Schweinau stehlen. Die Polizei nahm die Tatverdächtigen fest. Ein Zeuge meldete sich gegen 01:10 Uhr beim Polizeinotruf und teilte mit, dass mehrere Personen gerade Autofelgen aus dem Container eines Autohauses in der Max-Ottenstein-Straße entwenden würden. Als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren