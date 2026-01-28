PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (79) Felgendiebe auf frischer Tat festgenommen

Nürnberg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (28.01.2026) wollten drei Männer zahlreiche Autofelgen vom Firmengelände eines Autohauses im Nürnberger Stadtteil Schweinau stehlen. Die Polizei nahm die Tatverdächtigen fest.

Ein Zeuge meldete sich gegen 01:10 Uhr beim Polizeinotruf und teilte mit, dass mehrere Personen gerade Autofelgen aus dem Container eines Autohauses in der Max-Ottenstein-Straße entwenden würden. Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West am Tatort eintrafen, stellten die Beamten fest, dass die Diebe zahlreiche Felgen aus einem Container genommen und offenbar über einen nahegelegenen Zaun geworfen hatten. In unmittelbarer Nähe der mehreren Dutzend Autofelgen trafen die Polizisten drei Personen (33, 37, 58, polnisch) an. Nachdem sich der Tatverdacht gegen diese erhärtet hatte, nahmen die Einsatzkräfte das Trio vorläufig fest.

In der Folge stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftantrag gegen den 33-Jährigen sowie den 58-Jährigen. Sie werden im Fortgang dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat inzwischen die weitere Sachbearbeitung übernommen. Der genaue Wert der zum Abtransport bereitgelegten Felgen ist derzeit noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

