Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (76) Einbrecher auf frischer Tat festgenommen - Haftantrag gestellt

Schwabach (ots)

Am Dienstagmorgen (27.01.2026) nahmen Polizeikräfte in Schwabach einen Einbrecher auf frischer Tat vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag.

Gegen 05:40 Uhr bemerkte eine zivile Streifenbesatzung in der Ludwigstraße einen 45-jährigen Mann, der sich gewaltsam Zugang zu einer Shisha-Bar verschaffte und darin mutmaßlich Geldspielautomaten aufbrach. Die Einsatzkräfte griffen ein und nahmen den Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig fest.

Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten zudem fest, dass gegen den 45-jährigen Kosovaren ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte zwischenzeitlich Haftantrag gegen den 45-Jährigen. Er wird im Laufe des Tages dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet. Der Tatverdächtige muss sich unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Die Kriminalpolizei Schwabach führte am Tatort Spurensicherungsmaßnahmen durch. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft unter anderem, ob der Mann für weitere Einbruchsdiebstähle in Betracht kommt.

Erstellt durch: Michael Sebald

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell