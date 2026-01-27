Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (75) Kompakttraktoren gestohlen - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Sonntagabend (25.01.2026) und Montagmorgen (26.01.2026) zwei kleine Traktoren vom Verkaufsgelände einer Firma in Fürth-Atzenhof. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Bislang unbekannte Personen beschädigten im Tatzeitraum zunächst den Zaun des Betriebshofs im Aischweg und verschafften sich so Zugang zu dem Firmengelände. Im Anschluss entwendeten sie zwei Kompakttraktoren im Wert von über 70.000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Diebe zum Abtransport der Traktoren ein größeres Fahrzeug verwendet haben dürften. Die Beamten bitten daher Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Christian Seiler

