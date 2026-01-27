PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (75) Kompakttraktoren gestohlen - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Sonntagabend (25.01.2026) und Montagmorgen (26.01.2026) zwei kleine Traktoren vom Verkaufsgelände einer Firma in Fürth-Atzenhof. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Bislang unbekannte Personen beschädigten im Tatzeitraum zunächst den Zaun des Betriebshofs im Aischweg und verschafften sich so Zugang zu dem Firmengelände. Im Anschluss entwendeten sie zwei Kompakttraktoren im Wert von über 70.000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Diebe zum Abtransport der Traktoren ein größeres Fahrzeug verwendet haben dürften. Die Beamten bitten daher Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

