POL-MFR: (74) 77-jähriger Edgar G. aus Erlangen vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Erlangen (ots) - Seit Montagmittag (26.01.2026) wird der 77-jährige Edgar G. aus Erlangen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten. Der 77-jährige Deutsche hielt sich um 12:00 Uhr noch in seiner Wohnung (Am Röthelheim) auf. Als seine Ehefrau gegen 15:30 Uhr wieder nach Hause kam, war er nicht mehr da und kehrte bis dato nicht mehr ...

