Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (74) 77-jähriger Edgar G. aus Erlangen vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung
Erlangen (ots)
Wie mit Meldung 73 berichtet, galt der 77-Jährige seit Montagmittag (26.01.2026) als vermisst. Zwischenzeitlich konnte er wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.
Erstellt durch: Kai Schmidt
