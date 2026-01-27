PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (73) 77-jähriger Edgar G. aus Erlangen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Erlangen (ots)

Seit Montagmittag (26.01.2026) wird der 77-jährige Edgar G. aus Erlangen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Der 77-jährige Deutsche hielt sich um 12:00 Uhr noch in seiner Wohnung (Am Röthelheim) auf. Als seine Ehefrau gegen 15:30 Uhr wieder nach Hause kam, war er nicht mehr da und kehrte bis dato nicht mehr zurück. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Der 77-Jährige ist mutmaßlich mit seinem Pkw, VW Golf (grau), mit dem amtlichen Kennzeichen ER-S251, unterwegs.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

77 Jahre alt, 170 cm groß, graumeliertes Haar, normale Statur, vermutlich mit einer schwarzen Jacke und einer Jeans bekleidet.

Ein Bild des Vermissten steht zur Veröffentlichung als Download zur Verfügung

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/097502/index.html

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Telefonnummer 09131 7600, der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 15:10

    POL-MFR: (72) Entwendete Pedelecs aufgefunden - Ein Tatverdächtiger festgenommen

    Nürnberg (ots) - Am späten Freitagabend (23.01.2026) stellten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West im Nürnberger Westen mehrere mutmaßlich entwendete Pedelecs sicher. Einen Tatverdächtigen nahmen die Einsatzkräfte noch vor Ort vorläufig fest. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Ein Zeuge verständigte gegen 20:45 Uhr über den Notruf die Polizei und ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 13:10

    POL-MFR: (71) Einbruch in Gebäude auf Betriebsgelände in Lonnerstadt - Zeugen gesucht

    Höchstadt an der Aisch (ots) - Zwischen Samstag (24.01.2026) und Sonntag (25.01.2026) brachen bislang Unbekannte in ein Haus auf einem Betriebsgelände in Lonnerstadt (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die Täter verschafften sich zwischen 14:00 Uhr am Samstag und 03:30 Uhr am Sonntag gewaltsam Zugang zu einem ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:50

    POL-MFR: (70) Betrunkener Falschfahrer leistet nach Kontrolle Widerstand

    Nürnberg (ots) - Freitagnacht (23.01.2026) kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg einen Pkw-Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass er betrunken Auto gefahren war und wegen eines offenen Haftbefehls gesucht wurde. Gegen 23:50 Uhr unterzogen Polizisten einen 33-jährigen Letten einer Verkehrskontrolle, da er mit seinem Pkw auf der Nopitschstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren