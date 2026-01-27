PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (77) Frau von abgebrochenem Ast getroffen und tödlich verletzt

Nürnberg (ots)

Am Montagmorgen (26.01.2026) wurde eine 77-jährige Frau beim Spazierengehen in Nürnberg-Langwasser von einem herabfallenden Ast getroffen. Sie erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Gegen 09:00 Uhr verständigte ein Passant die Einsatzzentrale und teilte mit, eine Frau in der Liegnitzer Straße/Am Zollhaus auf dem Gehweg liegend aufgefunden zu haben.

Die 77-Jährige war nicht ansprechbar und wurde durch den alarmierten Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Hier erlag sie noch am selben Tag ihren schweren Verletzungen.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd stellten am Ort des Auffindens der Dame einen circa fünf Meter langen und 25 cm (Durchmesser) dicken Ast fest, welcher augenscheinlich unter der Schneelast abgebrochen war und die Frau getroffen hatte. Dieser lag quer über den dort verlaufenden Geh- und Radweg.

Die Ermittlungen bzgl. des Unfallgeschehens wurden vom Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen.

Erstellt durch: Janine Mendel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 15:09

    POL-MFR: (76) Einbrecher auf frischer Tat festgenommen - Haftantrag gestellt

    Schwabach (ots) - Am Dienstagmorgen (27.01.2026) nahmen Polizeikräfte in Schwabach einen Einbrecher auf frischer Tat vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag. Gegen 05:40 Uhr bemerkte eine zivile Streifenbesatzung in der Ludwigstraße einen 45-jährigen Mann, der sich gewaltsam Zugang zu einer Shisha-Bar verschaffte und darin ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 13:25

    POL-MFR: (75) Kompakttraktoren gestohlen - Zeugen gesucht

    Fürth (ots) - Unbekannte entwendeten zwischen Sonntagabend (25.01.2026) und Montagmorgen (26.01.2026) zwei kleine Traktoren vom Verkaufsgelände einer Firma in Fürth-Atzenhof. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Bislang unbekannte Personen beschädigten im Tatzeitraum zunächst den Zaun des Betriebshofs im Aischweg und verschafften sich so Zugang zu dem Firmengelände. Im Anschluss entwendeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren