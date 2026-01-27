Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (77) Frau von abgebrochenem Ast getroffen und tödlich verletzt

Nürnberg (ots)

Am Montagmorgen (26.01.2026) wurde eine 77-jährige Frau beim Spazierengehen in Nürnberg-Langwasser von einem herabfallenden Ast getroffen. Sie erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Gegen 09:00 Uhr verständigte ein Passant die Einsatzzentrale und teilte mit, eine Frau in der Liegnitzer Straße/Am Zollhaus auf dem Gehweg liegend aufgefunden zu haben.

Die 77-Jährige war nicht ansprechbar und wurde durch den alarmierten Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Hier erlag sie noch am selben Tag ihren schweren Verletzungen.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd stellten am Ort des Auffindens der Dame einen circa fünf Meter langen und 25 cm (Durchmesser) dicken Ast fest, welcher augenscheinlich unter der Schneelast abgebrochen war und die Frau getroffen hatte. Dieser lag quer über den dort verlaufenden Geh- und Radweg.

Die Ermittlungen bzgl. des Unfallgeschehens wurden vom Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell