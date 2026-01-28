Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (80) Streit unter Jugendlichen eskaliert - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am 28.01.2026 (Mittwoch) verfolgten und bedrohten zwei Personen einen 17-Jährigen im Nürnberger Stadtteil Katzwang. Die Polizei nahm zwei Jugendliche fest.

Gegen 10:15 Uhr kam es in der Katzwanger Hauptstraße zu einem Streit zwischen einem 17-jährigen sowie zwei 17 und 15 Jahre alten Syrern. Der Geschädigte bat eine unbeteiligte Zeugin die Polizei zu verständigen. Während die Frau mit der Einsatzzentrale der Polizei telefonierte, besprühte einer der Täter den Geschädigten und die Zeugin. Ob es sich hierbei um Pfefferspray handelte, ließ sich nicht abschließend klären. Zudem bedrohte einer der Männer den Geschädigten kurzzeitig mit einem Messer.

Nachdem sich die Zeugin und der 17-Jährige in einen nahegelegenen Lotto-Laden geflüchtet hatten, rannten die beiden Täter davon.

Ein weiterer Zeuge, der sich in unmittelbarer Nähe aufhielt, verfolgte den 17-jährigen Tatverdächtigen. Dieser konnte daraufhin von einer Polizeistreife festgenommen werden. Der 15-jährige Tatverdächtige wurde nach umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, an denen unter anderem auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, festgenommen. Das Messer und das vermeintliche Pfefferspray wurde nicht gefunden.

Die Zeugin und der 17-jährige Geschädigte wurden durch den Sprayeinsatz leicht verletzt.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Auch die Hintergründe des Streits gilt es noch zu klären.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell