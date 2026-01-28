PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (80) Streit unter Jugendlichen eskaliert - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am 28.01.2026 (Mittwoch) verfolgten und bedrohten zwei Personen einen 17-Jährigen im Nürnberger Stadtteil Katzwang. Die Polizei nahm zwei Jugendliche fest.

Gegen 10:15 Uhr kam es in der Katzwanger Hauptstraße zu einem Streit zwischen einem 17-jährigen sowie zwei 17 und 15 Jahre alten Syrern. Der Geschädigte bat eine unbeteiligte Zeugin die Polizei zu verständigen. Während die Frau mit der Einsatzzentrale der Polizei telefonierte, besprühte einer der Täter den Geschädigten und die Zeugin. Ob es sich hierbei um Pfefferspray handelte, ließ sich nicht abschließend klären. Zudem bedrohte einer der Männer den Geschädigten kurzzeitig mit einem Messer.

Nachdem sich die Zeugin und der 17-Jährige in einen nahegelegenen Lotto-Laden geflüchtet hatten, rannten die beiden Täter davon.

Ein weiterer Zeuge, der sich in unmittelbarer Nähe aufhielt, verfolgte den 17-jährigen Tatverdächtigen. Dieser konnte daraufhin von einer Polizeistreife festgenommen werden. Der 15-jährige Tatverdächtige wurde nach umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, an denen unter anderem auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, festgenommen. Das Messer und das vermeintliche Pfefferspray wurde nicht gefunden.

Die Zeugin und der 17-jährige Geschädigte wurden durch den Sprayeinsatz leicht verletzt.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Auch die Hintergründe des Streits gilt es noch zu klären.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 11:27

    POL-MFR: (79) Felgendiebe auf frischer Tat festgenommen

    Nürnberg (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (28.01.2026) wollten drei Männer zahlreiche Autofelgen vom Firmengelände eines Autohauses im Nürnberger Stadtteil Schweinau stehlen. Die Polizei nahm die Tatverdächtigen fest. Ein Zeuge meldete sich gegen 01:10 Uhr beim Polizeinotruf und teilte mit, dass mehrere Personen gerade Autofelgen aus dem Container eines Autohauses in der Max-Ottenstein-Straße entwenden würden. Als ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 15:17

    POL-MFR: (77) Frau von abgebrochenem Ast getroffen und tödlich verletzt

    Nürnberg (ots) - Am Montagmorgen (26.01.2026) wurde eine 77-jährige Frau beim Spazierengehen in Nürnberg-Langwasser von einem herabfallenden Ast getroffen. Sie erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Gegen 09:00 Uhr verständigte ein Passant die Einsatzzentrale und teilte mit, eine Frau in der Liegnitzer Straße/Am Zollhaus auf dem Gehweg liegend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren