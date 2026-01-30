PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (84) Wohnungsbrand in Fürth - Tatverdächtiger festgenommen

Fürth (ots)

Donnerstagmittag (29.01.2026) geriet eine Wohnung in der Angerstraße in Brand. Nachdem sich Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben, nahmen Polizeibeamte einen 33-jährigen Tatverdächtigen fest.

Gegen 12:00 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Angerstraße ein. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei bestätigte sich ein Wohnungsbrand im Anwesen. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass die Wohnungen der übrigen Anwohner nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden.

In der Brandwohnung hielten sich keine Personen auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Ermittlungen am Brandort ergaben, dass das Feuer mutmaßlich vorsätzlich gelegt wurde. Der Tatverdacht richtet sich gegen den 33-jährigen deutschen Wohnungsinhaber. Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nahmen Polizeibeamte ihn einige Stunden später am Bahnhof in Fürth vorläufig fest. Er muss sich wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung strafrechtlich verantworten und wird nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürth laufen unterdessen weiter.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

