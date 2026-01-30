PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (83) Rettungskräfte angegriffen und verletzt

Nürnberg (ots)

Am frühen Freitagmorgen (30.01.2026) beschädigte ein 20-Jähriger zunächst ein Taxi im Nürnberger Süden und verletzte im Rahmen eines anschließenden Transports zwei Rettungssanitäterinnen. Er wurde in eine Fachklinik eingewiesen.

Gegen 03:00 Uhr beobachete eine Zivilstreife in der Pillenreuther Straße einen Mann, welcher zunächst unvermittelt vor ein vorbeifahrendes Taxi sprang, sodass der Fahrer anhalten musste. Anschließend rollte sich der Mann über die Motorhaube des stehenden Taxis, beschädigte dadurch den Scheibenwischer und verursachte einen Kratzer auf der Motorhaube.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahmen den 20-Jährigen (rumänisch) vor Ort fest und brachten ihn zur Dienststelle. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Auf Grund dessen führte ein Arzt auf Anordung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durch.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte, welcher sich im Gewahrsam der Polizei unauffällig verhielt, durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Im Zuge dessen zeigte sich der 20-Jährige immer aggressiver und schlug einer Rettungssanitäterin (27, deutsch) ins Gesicht. Ein weiterer Schlag gegen eine zweite Sanitäterin konnte abgewehrt werden.

Die Geschädigten erlitten eine Nasenbeinfraktur bzw. Schmerzen an der Hand.

Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen den Mann erneut fest und brachten ihn in eine Fachklinik. Darüberhinaus leiteten sie Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, ein.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

