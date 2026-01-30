Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (86) Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

Dinkelsbühl (ots)

Zwischen Mittwochnacht (28.01.2026) und Donnerstagmorgen (29.01.2026) entwendeten Unbekannte ein Auto in Dinkelsbühl (Lkrs. Ansbach). Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der weiße Audi SQ7 befand sich am Mittwoch gegen 23:00 Uhr noch auf dem Grundstück seines Besitzers in der Ernst-Schenk-Straße. Am Donnerstag wurde das etwa 45.000 Euro teure Fahrzeug gegen 01:45 Uhr von zwei unbekannten Tätern entwendet. Das Auto war mit einem Keyless-Go-System ausgestattet.

Bei der Absuche nach dem Pkw konnten die Kennzeichen und der Kindersitz aus dem Fahrzeug in einem Waldstück bei Unterradach aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen bemerkt haben oder den weißen Audi SQ7 seit dessen Diebstahl gesehen haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell