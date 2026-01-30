Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach Lea Sophie Zoch
Uhlstädt-Kirchhasel sowie Nürnberg und Frankfurt am Main (ots)
Seit dem Donnerstagabend ist die 15-jährige Lea Sophie Zoch aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Uhlstädt-Kirchhasel abgängig.
Das Mädchen kann wie folgt beschrieben werden: ca. 165 cm groß, schlank, schulterlange blonde/ dunkelblonde Haare, bekleidet mit blau- grauer Jeans, weißer Winterjacke, schwarzen Stiefeln.
Das Mädchen könnte im Beisein eines Freundes unterwegs sein. Möglicherweise fuhr die Gesuchte noch am Donnerstagabend mit dem Zug nach Nürnberg und beabsichtigt nun einen Aufenthalt in Frankfurt am Main.
Hinweise zum Aufenthaltsort von Lea Sophie nimmt jede Polizeidienststelle, bevorzugt die Saalfelder Polizei (03671-560), unter Nennung der Vorgangsnummer 0025428 entgegen.
