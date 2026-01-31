PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (89) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 31.01.2026

Nürnberg (ots)

Am Samstagnachmittag (31.01.2026) fand in der Nürnberger Innenstadt eine größere Versammlung mit Aufzug statt. Das Versammlungsgeschehen verlief störungsfrei.

Zu der Demonstration mit dem Titel 'Angriffe auf Kurden in Syrien und Iran' mit Beginn und Ende am Kornmarkt fanden sich in der Spitze rund 850 Teilnehmer ein. Der im Anschluss an eine kurze Auftaktkundgebung durchgeführte Aufzug verlief über Färberstraße und Frauentorgraben bis zum Plärrer und von hier über Frauentorgraben und Grasersgasse zurück zum Kornmarkt. Es kam zu keinen nennenswerten Störungen.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Kräfte der Nürnberger Verkehrspolizei, der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken (ZED) sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

