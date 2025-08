Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mit ferngesteuertem Skateboard Unfall verursacht und geflüchtet

Heinsberg (ots)

Eine 22-jährige Frau aus Heinsberg war am 27. Juli (Sonntag) in Begleitung einer Freundin mit Inlinern am Lago Laprello unterwegs, als ihnen ein Mann auf einem elektrischen Skateboard entgegenkam. Er hielt eine Fernbedienung in der Hand und kam in einer Kurve frontal auf die beiden Frauen zu. Die Heinsbergerin konnte nicht mehr ausweichen und er prallte gegen ihre linke Seite. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um die junge Frau zu kümmern. Diese ging im ersten Moment davon aus, unverletzt zu sein und bemerkte später, dass sie sich doch eine Verletzung zugezogen hatte. Der Mann war etwa 175 Zentimeter groß und hatte dunkle lange Haare sowie einen Bart. Er trug ein dunkles T-Shirt und eine schwarze ¾ Hose. Der Skateboard-Fahrer, Personen die Angaben zu seiner Identität machen können sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

