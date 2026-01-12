PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mülltonne im Gleisbereich - Bundespolizei sucht Zeugen

Reichenbach / Fils (ots)

Am Sonntagabend (11.01.2026) musste der Triebfahrzeugführer einer Regionalbahn im Bereich des Bahnhofs Reichenbach an der Fils eine Schnellbremsung einleiten. Grund war eine Mülltonne im Gleisbereich.

Bisherigen Informationen zufolge schob ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gegen 20:50 Uhr die Mülltonne einer nahegelegenen Gaststätte am Bahnhof Reichenbach in den Gleisbereich. Der Triebfahrzeugführer eines Regionalzuges erkannte das Hindernis und leitete bei einer Geschwindigkeit von etwa 100 km/h eine Schnellbremsung ein. Hierdurch konnte das Überfahren der Mülltonne verhindert werden. Die 60 im Zug befindlichen Fahrgäste wurden durch die Schnellbremsung nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Im weiteren Verlauf wurde die Mülltonne durch die informierten Einsatzkräfte aus dem Gleisbereich geborgen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem mutmaßlichen Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

