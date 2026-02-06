Polizei Hagen

POL-HA: Polizei bittet um Hinweise nach Einbruch in Kirche

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Bislang unbekannte Personen brachen in der Nacht auf Freitag (06.02.2026) gegen 2 Uhr in eine Kirche an der Lützowstraße ein. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie laute Geräusche aus dem Gemeindehaus wahrnahmen. Die Täter verschafften sich Zutritt, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Anschließend durchsuchten sie einen Büroraum und versuchten, in eine angrenzende Wohnung einzudringen, was ihnen jedoch misslang. Die Einbrecher entfernten sich daraufhin unerkannt. Ob sie etwas entwendeten, ist derzeit nicht bekannt. Zeugenhinweise, die die Ermittlungen unterstützen können, nimmt die Polizei jederzeit unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (rst)

