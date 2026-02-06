PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Hagener fährt ohne Führerschein und versucht sich herauszureden

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwoch (04.02.) sahen Polizisten um 19.20 Uhr einen Mercedes auf der Goldbergstraße, der sein Auto im weiteren Verlauf auf einem Parkplatz abstellte. Die Einsatzkräfte, die zivil unterwegs waren, entschieden sich für eine Kontrolle und sprachen den 39-jährigen Fahrer an. Als der Mann seinen Führerschein aushändigen sollte, versuchte er sich damit herauszureden, das Dokument vergessen zu haben. Parallel starteten die Beamten eine Recherche in den polizeilichen Informationssystemen. Dort war vermerkt, dass der Hagener bereits seit 2006 nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Auf den Umstand angesprochen, behauptete der 39-Jährige, der mit seiner Frau unterwegs war, plötzlich, dass er gar nicht gefahren sei und die Einsatzkräfte ihn auch nicht fahrenderweise gesehen hätten. Dann wiederum erzählte er den Polizisten, dass es seiner Frau nicht gut gegangen sei. Er sei deshalb mit dem Mercedes gefahren. Wenig später revidierte er seine Aussage erneut. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 39-jährigen Hagener. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 11:20

    POL-HA: Zwei verletzte Autofahrerinnen nach Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

    Hagen-Boele (ots) - Eine 83-jährige Hagenerin wollte am Mittwoch (04.02.) gegen 15.30 Uhr von der Osthofstraße aus kommend, mit ihrem BMW nach links in die Helfer Straße abbiegen. Hierbei übersah die Seniorin aus bislang ungeklärter Ursache einen Ford und stieß mit diesem zusammen. Die 73-jährige Fahrerin hatte den Unfall im Kreuzungsbereich nicht mehr ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 10:30

    POL-HA: Junge beschädigt 29 Fahrzeuge

    Hagen-Haspe (ots) - In der Dickenbruchstraße beschädigte ein Kind am Mittwoch (04.02.2026) zahlreiche Fahrzeuge, die am Fahrbahnrand geparkt waren. Der Junge lief gegen 13.45 Uhr an den Fahrzeugen entlang und beschädigte den Lack mit einem Stein. Nachdem eine Anwohnerin die Lackschäden bemerkte, verständigte sie die Polizei. Die Beamten stellten an insgesamt 29 Fahrzeugen in der Dickenbruchstraße frische Kratzer ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 09:27

    POL-HA: Per Haftbefehl gesuchter Mann uriniert in Gebüsch in der Innenstadt

    Hagen-Mitte (ots) - Polizeibeamten ging am Mittwochabend (04.02.2026) in der Innenstadt ein per Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz. Die Beamten bestreiften gegen 19.20 Uhr die Konkordiastraße und wurden dort auf den 30-jährigen Mann aufmerksam, der dort in ein Gebüsch urinierte. Sie sprachen ihn an und stellten seine Personalien fest, um ein entsprechendes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren