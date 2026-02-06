Polizei Hagen

POL-HA: Hagener fährt ohne Führerschein und versucht sich herauszureden

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwoch (04.02.) sahen Polizisten um 19.20 Uhr einen Mercedes auf der Goldbergstraße, der sein Auto im weiteren Verlauf auf einem Parkplatz abstellte. Die Einsatzkräfte, die zivil unterwegs waren, entschieden sich für eine Kontrolle und sprachen den 39-jährigen Fahrer an. Als der Mann seinen Führerschein aushändigen sollte, versuchte er sich damit herauszureden, das Dokument vergessen zu haben. Parallel starteten die Beamten eine Recherche in den polizeilichen Informationssystemen. Dort war vermerkt, dass der Hagener bereits seit 2006 nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Auf den Umstand angesprochen, behauptete der 39-Jährige, der mit seiner Frau unterwegs war, plötzlich, dass er gar nicht gefahren sei und die Einsatzkräfte ihn auch nicht fahrenderweise gesehen hätten. Dann wiederum erzählte er den Polizisten, dass es seiner Frau nicht gut gegangen sei. Er sei deshalb mit dem Mercedes gefahren. Wenig später revidierte er seine Aussage erneut. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 39-jährigen Hagener. (arn)

