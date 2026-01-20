Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandlegung und tätlicher Angriff auf Mitarbeiter des Ordnungsamtes

Erfurt (ots)

Montagmittag (19.01.2026) unterstützte die Polizei das Ordnungsamt der Stadt Erfurt. Gegen 13:10 Uhr entzündete ein 31-jähriger Mann einen Tannenbaum auf dem Anger. Mitarbeiter des Ordnungsamtes löschten den Brand und alarmierten die Polizei. Bei der anschließenden Personalienfeststellung schlug der 31-Jährige einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes und verletzte diesen dabei. Ein weiterer Mitarbeiter erlitt durch Tritte des Tatverdächtigen ebenfalls Verletzungen. Der 41-jährige Begleiter des Tatverdächtigen versuchte die Maßnahme zu stören und trat ebenfalls nach den Mitarbeitern des Ordnungsamtes. Beide Männer wurden schließlich zu Boden gebracht und gefesselt. Durch den Brand wurde eine Markise im Wert von etwa 200 Euro beschädigt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren u. a. wegen Brandstiftung, Körperverletzung sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ein. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell